上越市の山間部にある田麦集落。雪の重みで車庫が倒壊するなど、ここでも住民たちが雪と格闘しています。高齢化が進むなか、除雪作業の担い手が課題となっています。 ■白井希咲記者 「上越市大島区では、道路両側が雪の壁となっています。午前11時半現在、積雪計は約360cmを示しています。」 上越市によると、田麦集落は2月に入り積雪が4mを超えたということです。 3日、地元住民らが共同で管理する車庫が雪の重みで倒