5日(木)は、上・中越を中心に日差しが届いて気温が上がりました。。ただ、6日(金)は冬らしい天気がまた戻ってきそうです。 ◆6日(金)午前9時の予想天気図 寒冷前線が本州付近を通過したあと、次第に強い冬型の気圧配置になる見込みです。このため、はじめは各地雨が降りますが、次第に雪に変わるでしょう。 ◆6日(金)の天気の移り変わり 朝6時は日の差すところもありますが変わりやすい天気で、下越や佐渡を中心に雨が降る