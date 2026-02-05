東京電力は、不具合で停止している柏崎刈羽原発を9日に再稼働する方針です。 柏崎刈羽原発6号機は1月21日に再稼働しましたが、不具合が見つかり今は停止しています。 関係者によりますと、東京電力は2月9日に原子炉を再び動かす方針を固め、6日会見で原因と対策について説明するということです。