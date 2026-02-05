カープ春季キャンプは第２クールに突入。まずは日南に場所を移した２軍キャンプの情報から。 日南市にある東光寺球場。投手では、侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれた佐藤柳之介投手がバッティングピッチャーとして登板しました。真っすぐの感覚が良くなく変化球には手応えを感じたという佐藤。 打者４人に対し３７球を投げ込みました。 佐藤投手 「結果さえよければ（１軍に）いけると思う