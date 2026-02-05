総務省が『人口移動報告』を発表し、新潟県は転出超過が全国ワースト4位でした。 総務省によりますと、2025年 県の転入者数は2万2120人、転出者数は2万8499人。人口が流出したことを示す転出超過が6379人となり、2024年と比べ597人拡大しました。 転出超過となっている全国40道府県のなかで、新潟県はワースト4位でした。 新潟大学の溝口由己教授は次のように指摘します。 ■新潟大学経済科学部 溝口由己教