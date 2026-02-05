2025年12月、鹿児島市の小学校の前で横断歩道を渡っていた男子児童が、普通乗用車と接触し軽いケガをしたひき逃げ事件で、鹿児島市の50代の男性が書類送検されていたことが分かりました。過失運転致傷とひき逃げの疑いで書類送検されたのは、鹿児島市の50代の男性です。警察によりますと男性は去年12月、鹿児島市宇宿で普通乗用車を運転中、下校中に横断歩道を渡っていた小学校低学年の男子児童に接触。軽いケガをさせたにも関