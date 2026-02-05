半導体の受託製造で世界最大手の台湾のTSMCは、日本国内で、世界最先端の3ナノ・メートルの半導体を量産すると表明しました。TSMC魏哲家 会長「3ナノの半導体製造は、地元経済の活性化や日本のAI産業の基盤にも大きく貢献できる」台湾の半導体大手「TSMC」の魏哲家会長は総理官邸で高市総理と、経産省で赤沢大臣と面会し、日本国内で3ナノの半導体を製造すると伝えました。熊本県菊陽町に第二工場を建設して製造する予定で