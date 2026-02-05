台湾の大手半導体メーカー・TSMCが、熊本の工場で国内初となる「先端半導体」を量産する計画を政府関係者に伝えました。設備投資の規模は、およそ2兆6000億円とみられています。 TSMCは、2024年12月に熊本の第1工場を稼働させ、第2工場では当初、7ナノメートル以下の半導体を製造する計画でした。5日、総理官邸を訪れたTSMCのシーシー・ウェイ会長。熊本の第2工場で、回路線幅3ナノメート