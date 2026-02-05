玉名市で、野鳥の死骸から高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されました。熊本県内で今シーズン初めての検出です。熊本県によりますと、鳥インフルエンザウイルスが確認されたのは、玉名市で1月31日に見つかったクロツラヘラサギ1羽の死骸です。環境省の検査の結果、4日、毒性の強い高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されました。環境省は死骸が見つかった場所から半径10キロの範囲を「野鳥監視重点区域」に