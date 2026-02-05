楽天が、第2クール初日の5日、改修された本拠の「楽天モバイル最強パーク」を想定し、外野に赤いコーンを設置して練習を行った。本拠は今季から左翼フェンスが最大で6メートル前方に移設するなど、改修中。三木監督は「ホーム球場がああいう形になるので、そこに対しての球場の感覚みたいなもの、特に守備の方はイメージをちょっとつけていかないとダメかなと思う」と意図を説明。今後のコーン設置については「やったりやら