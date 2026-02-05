フローリングの冷えが気になる季節、厚手の靴下だけでは物足りない…そんな人に支持されているのが、すっぽり包み込むフィット型のルームシューズだ。「まるでダウンを履いているみたい」な保温力と、脱ぎたくならないフィット感。家事や在宅ワーク、ちょっとした移動までストレスなく使えるのが魅力だ。今回は、暖かさ・軽さ・履き心地を重視した“ずっと履いてたい”ルームシューズを厳選して紹介する。【写真】足を入れた瞬間