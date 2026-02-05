これまでの大雪により除雪作業中の事故などが相次いでいます。新潟県内の死傷者数は200人を超えました。また建物被害も相次いで魚沼市ではコメの保管などを行う農作業所が破損する被害が発生。所有者が対応に追われています。 晴れものぞき、気温が上昇した2月5日の県内。上越市高田で11．7℃となるなど8つの観測地点で最高気温が10℃を上回り、屋根からの落雪などに注意が必要な状況に。その一方で、これまでに降り積もった雪の