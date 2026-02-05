熊本県が発表した最新の感染症情報で、インフルエンザの感染者数が前の週から大幅に増加しました。県によりますと、2月1日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は、医療機関1つあたり31.83人で、前の週の1.77倍に増加しました。県内では2024年12月中旬をピークに感染者数は減っていましたが、今年に入って4週連続で増加し再び拡大しています。学級閉鎖や学年閉鎖の対応をとっている学校は92校で、3週連続で増加し