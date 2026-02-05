楽天が5日、株式会社ウェルファムフーズから、楽天イーグルスのファーム施設「森林どりスタジアム泉」の名称でもおなじみの「森林どり100キロ」を贈呈され、キャンプ地へは「イーグルスからあげ」を差し入れされた。「イーグルスからあげ」を試食した前田健は「イーグルスからあげ、おいしいので皆さんもぜひ食べてみてください。僕は、からあげを食べて、から振りをいっぱい“鶏”ます」とコメントした。