お笑い芸人・江頭２：５０が２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「エガちゃんねるＥＧＡ−ＣＨＡＮＮＥＬ」を更新。この日の動画では、女優・二階堂ふみが江頭の自宅をサプライズ訪問。江頭は硬直しながら「いや！いや！いや！いや！ここ、あなたみたいな女優が来るとこじゃないっつうの！なんだこりゃ！」と叫びながらパニックを起こした。二階堂が、バレンタインチョコをスタッフ分も含めて渡すと、江頭は「あ…、あり