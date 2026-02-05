衆議院選挙の投開票日まで3日。外国人政策の最前線として注目されているのが、埼玉・川口市を舞台とする埼玉2区です。川口市の人口は約60万8000人。このうち市内に住む外国人は5万3790人で全体の約9％を占め、全国の市区町村で2番目に多くなっています。さらに、最近の傾向としては市内で暮らす日本人の数が減り外国人が増えているのが川口市の特徴です。チャイナタウンとして知られる西川口駅周辺には、中国語、英語、ベトナム語