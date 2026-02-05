モデルでタレントみちょぱこと池田美優（27）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妊娠を発表した。池田は「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました!こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」とつづり、夫の大倉士門（32）との神社でのツーショットを公開した。池田はマタニティーマークを手に笑顔を見せている。