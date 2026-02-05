盗まれたナンバープレートを付けた車に乗り、大麻を所持していました。麻薬取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、大阪府に住む21歳の無職の男の容疑者です。1月17日、警察が大阪で盗難届が出ていたナンバープレートの車を発見。石川県白山市から金沢市まで追跡し、職務質問したところ、車の中から大麻6グラムが見つかりました。車を運転していた容疑者は、麻薬所持については容疑を認めていますが、盗品