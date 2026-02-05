2026年2月5日から、TOKYO MX他でドラマが始まる作品『ゆかりくんはギャップがずるい』。副業として専門学校で働く芽衣子の癒やし系生徒・ゆかりくんの意外なギャップとは……??高尾颯斗さん(ONE N' ONLY)と渡邉美穂さんのW主演による実写ドラマ化で、さらに注目度が高まっています。そんな本作を描いたきっかけやドラマの見どころを、コミックシーモアで配信中の原作オリジナルコミックの著者・あんどうまみ先生にインタビュー! 読