【その他の画像・動画等を元記事で観る】人気作品『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』の公式テーマソングに、花耶（かや）が歌う新曲「A star」が決定した。新曲「A star」は、花耶自身が作詞を手がけ、与えられた運命や正解に縛られず、隣にいる“君”とともに未来を切り拓いていくことを描いている。正しさよりも大切な想いを信じ、出会えた奇跡を答えとして、終わらない物語を紡いでいく、そんな決意と希望が込められた楽