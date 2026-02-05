宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１２校とオープン参加の連合チームが出場する。同１５位だった日体大は強化合宿を兼ねて、すでに４日に現地入り。宮古島