プロボクシングの主要世界４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は４日、公式サイトなどで、ライト級（６１・２キロ以下）王者シャクール・スティーブンソン（２８）＝米国＝の王座を剥奪（はくだつ）したと発表した。米国で最も権威のある専門メディア「ＴＨＥＲＩＮＧ」などによると、ＷＢＣは声明で「ＷＢＣのベルトを保有する階級とは別の階級で、他の統括団体の世界タイトルを同時に保持することを禁じるという規