奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が開幕した。初日7R、桜井祐太郎（26＝宮城）が気迫の運びで押し切った。打鐘前から仕掛けて別線を封じた。「後ろが仕掛けているのは分かったので、ずっと踏んでいた」12月の前橋で負った鎖骨骨折が癒えない中、1周半を踏み切って馬力の高さを証明した。直前は北日本合宿に参加。「疲れが残っているけど抜けてくれば…。日に日に良くなるタイプなので」。徐々に調子を上げて、2日目11Rも