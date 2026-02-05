東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという現役医師・麻生泰氏（54）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「医学部に入る前知っておくべきことは?」というタイトルで動画をアップした。麻生氏は「医学部に行ったら安定はするんですけど、大金持ちにはなれない」と私見を展開する。「お医者さんは病院に雇われて働いてるので、給料制だし。経営者にならないとお金持ちにはなれないので。お医