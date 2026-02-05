世界各地で豪雨による洪水の被害が相次いでいます。茶色く濁った水で冠水した街を進むボート。モロッコの街では、住民の救助活動が行われていました。ボートが着いた先の建物から出てきた人たちの中には、抱きかかえられた子供の姿も。現地当局によると、モロッコの北西部では数日続いた豪雨の影響で1月23日に洪水が発生。その被害が拡大していったといいます。冠水した街ではボートによる救助活動が行われ、避難所では炊き出しに