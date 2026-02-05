SNSに表示された投資に関する広告をきっかけに、大仙市に住む50代の女性が現金あわせて1,560万円をだまし取られました。「投資をすれば利益が出る」などと勧められ、詐欺被害に遭いました。大仙警察署の調べによりますと、大仙市に住む50代の女性は去年11月上旬、SNSのInstagramで投資に関する広告を見つけてアクセスしました。その後、投資に関心がある人たちが集まるLINEグループに誘導され、有名投資家を名乗る人物が利用