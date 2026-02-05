サッカーJ2のブラウブリッツ秋田は7日新たなシーズンの開幕を迎えます。いわゆる秋春制へのシーズン移行を前にした半年間の特別なシーズン。監督とキャプテンがキャンプ先の高知県からリモート形式で意気込みを語りました。諸岡裕人主将「高知で本当に素晴らしいトレーニングが毎日できて、本当に充実した毎日送れてましたし、コンディションのところも問題なく、開幕まで来られたかなと思っ