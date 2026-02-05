（高雄中央社）台湾国際造船が建造した台湾初の国産潜水艦試作艦「海鯤」は5日、潜航試験が行われた。先月29、30両日に続いて3回目。軍事専門家の紀東〓さんは、試験が頻繁に行われているのは状況が良い証しだと話した。海鯤はこの日、午前8時過ぎに南部・高雄市の高雄港を出港した。紀さんによると、大武級救難艦と無人水上艇（USV）「エンデバー・マンタ」（奮進魔鬼魚）が共に沖に向かった。紀さんは海鯤について、乾ドックで調