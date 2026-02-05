（台北中央社）交通部（交通省）観光署（観光庁）は5日、記者会見を開き、来月日本人有志らが自転車で台湾を一周し、15年前の東日本大震災発生時に日本へ寄せられた台湾からの支援に感謝を伝えると発表した。イベントは俳優・作家・歯科医の一青妙さんやジャーナリストの野嶋剛さんらが中心となって企画した。日本人有志約30人が参加する予定。3月7日に台北市の総統府を出発し、15日まで台湾を時計回りに一周しながら、地元の人た