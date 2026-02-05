（台北中央社）劉世芳（りゅうせいほう）内政部長（内相）は4日放送のインターネット番組で、立法委員（国会議員）が本来閲覧できる機密資料を、中国籍を保有する李貞秀（りていしゅう）立法委員（第2野党・民衆党）に対しては提供しないとの考えを示した。李氏は中国・湖南省出身で、台湾人との婚姻により1993年から台湾在住。同党の立法委員が辞職したことにより繰り上げ当選し、今月3日に立法委員に就任した。国籍法にのっとっ