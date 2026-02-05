ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が4日、Instagramを更新。自身が手がけた絵本「デコピンのとくべつないちにち」の海外版が発売されたことを伝えた。 【画像】「真美子さんビーナス」大谷翔平&真美子さん、艶やか黒コーデにファンため息“女神風”ワンショルダードレスが美しすぎる！ 「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」と投稿されたのは、大谷の膝の上で絵本を