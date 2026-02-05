県民の安全安心を守り優れた功績を残した警察官や警察職員らをたたえる表彰式がきょう県警本部で行われ、２４人が表彰を受けました。 【写真を見る】県民の安全安心を守り優れた功績残す優秀な警察官や警察職員らを表彰（山形） この表彰式は、優秀な功績を残した警察官と行政職の職員をたたえようと毎年行われているものです。 今年は、勤続２５年以上で長きにわたり多くの功績を上げてきた警察官と行政職員に贈られる「優秀