【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、2ndアルバム『Runway』（2月25日発売）のトラックガイドムービーを公開した。 ■パイロット、整備士、マーシャラー、キャビンアテンダントに扮するメンバーが登場 本映像は、アルバム『Runway』のタイトルにちなみ、メンバーそれぞれがパイロット、整備士、マーシャラー、キャビンアテンダントに扮して登場。 アルバム