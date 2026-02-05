●かどや製油 [東証Ｓ] 3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●情報企画 [東証Ｓ] 3月31日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●花王 [東証Ｐ] 6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2026年2月5日］ 株探ニュース