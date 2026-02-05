2026年1月30日より全国公開された『ランニング・マン』は、ベストセラー作家スティーヴン・キングの原作を元に、主人公が命賭けで賞金獲得に挑む姿を描いた逃走型デスゲームアクション超大作。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】病気を患っている娘の治療費ためにデスゲームに身を投じたベン(グレン・パウ