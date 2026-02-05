大阪3月限 日経225先物53990-530（-0.97％） TOPIX先物3657.5-5.5（-0.15％） 日経225先物（3月限）は前日比530円安の5万3990円で取引を終了。寄り付きは5万4580円と、シカゴ日経平均先物（5万4480円）を上回る形で、買いが先行した。ただし、開始直後につけた5万4600円を高値に軟化し、現物の寄り付き直後には5万4100円水準まで下落。売り一巡後に5万4400円を回復する場面もみられたが、前場中盤にかけて再び