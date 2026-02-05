5日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝157円33銭前後と、午後5時時点に比べ23銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円34銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース