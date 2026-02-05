2026年2月7日（土）・8日（日）に北海道苫小牧市で開催される『第60回 とまこまいスケートまつり』にて、『船ガチャin苫小牧』が開催されます。 画像：太平洋フェリー株式会社 『船ガチャ』は、どの等級になるかは運次第の太平洋フェリー乗船券が必ず当たるカプセルトイ自販機です。 これまでは愛知県名古屋市で毎年10月に開催される『名古屋まつり』で実施されており、2日間で700枚が完売するなど熱狂的な人