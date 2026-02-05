これからの気象情報です。 6日(金)は、各地とも次第に雪になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、沿岸の地域に強風・波浪注意報、また積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。 ◆2月6日(金)天気 ・上越地方 昼ごろまでは、山沿いも含めて雨が降るでしょう。 ただ、午後は次第に雪に変わり、夜は積もる雪になりそうです。 ・中越地方 午前中は雨の降るところがほとんどで、積もった