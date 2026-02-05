僕は、暴食しないように気を付けながら自分の好きなもの・美味しいご飯を食べようと思っていましたが、友人や親戚と食べる料理が美味しくて、暴食気味でした（笑）。そして、三が日から風邪をひいてしまうという残念なスタートに…。でも、お正月に風邪をひくのは厄落としの意味もあると聞いたので、厄年も終わった今年は羽ばたいていけるように、頑張りたいと思います！実は昨年、とある検定試験に向けて本格的に勉強を始め、受験