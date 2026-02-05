アジアサッカー連盟（AFC）が4日発表した2031年、35年のアジアカップ開催地の立候補国の顔触れを、中国メディアは「中国サッカー協会は招致を放棄」との見出しで報じた。記事では、31年大会の立候補リストにオーストラリア、インド、インドネシア、韓国、クウェートの各協会、共催としてキルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの各協会の名があったことが伝えられた。また、35年大会はオーストラリア、日本、韓国、クウェートが立