中国で「氷雪経済」と呼ばれる氷雪関連産業が急速に拡大しています。2025年の産業規模は1兆元（約22兆円）を突破する見通しで、2030年には1兆5000億元（約33兆円）規模に達する可能性があるとされています。中でも、豊かな氷雪文化と近年の積極的な観光開発を背景に、黒龍江省ハルビン市が氷雪観光の中心地として注目を集め、「爾浜（アルビン）」の愛称で親しまれています。一方、市場の裾野は広く、ハルビン一極集中ではありませ