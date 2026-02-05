テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第6話（通算53話）「部品」が、きょう5日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて、“3分でわかる！「死滅回游」攻略動画その二”が公開された。【動画】公開された『呪術廻戦』3分でわかる「死滅回游」その二第50話（第3期3話）にて天元から「死滅回游」についての様々な説明があったことを記念して公開され、虎杖たちや羂索の目的とそれぞれの動きにつ