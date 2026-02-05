吉井和哉の全国ツアー『吉井和哉 TOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC』が1月31日、宮城県・SENDAI GIGSにてツアーファイナルを迎えた。【ライブ写真】神々しい…！ピースサインをする吉井和哉（『吉井和哉 TOUR2025/26 IVIVI BLOOD MUSIC』より）喉頭癌の手術・治療からの復活、THE YELLOW MONKEYの東京ドーム公演（2024年4月）と全国ツアー（同10月〜2025年9月）を経て、吉井のソロとしては約4年ぶりのツアーとなった『IVIVI BLOO