タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、第1子を妊娠したことを自身のインスタグラムで報告した。夫のモデル大倉士門とは、2人はファッション誌「Popteen」のモデル出身。22年、7年の交際を実らせて結婚した。交際が明らかになると、「結婚してもいい」と堂々と認めるなど、オープンな交際ぶりが好感を得た。結婚から3年余り、待望の新しい家族。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、