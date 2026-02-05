タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、第1子を妊娠したことを自身のインスタグラムで報告した。夫のモデル大倉士門とは、2人はファッション誌「Popteen」のモデル出身。22年、7年の交際を実らせて結婚した。交際が明らかになると、「結婚してもいい」と堂々と認めるなど、オープンな交際ぶりが好感を得た。結婚から3年余り、待望の新しい家族。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
- 2. インフルB型が急増 熱が出にくい
- 3. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
- 4. 娘の裸映像を送らせたか 男逮捕
- 5. 「家が特定された」大慌ての狩野
- 6. ナイトスクープ騒動 両親が謝罪
- 7. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
- 8. ニンダイ 大谷翔平いきなり登場
- 9. ニコラス・ケイジの日本人妻反響
- 10. 長嶋茂雄氏の豪邸 意外な事実
- 1. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
- 2. インフルB型が急増 熱が出にくい
- 3. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
- 4. 娘の裸映像を送らせたか 男逮捕
- 5. 長嶋茂雄氏の豪邸 意外な事実
- 6. 緊縛強盗か スリランカ人3人逮捕
- 7. 保育士が性犯罪か 児童ボロボロ
- 8. だんじりで集団暴行か 男性重傷
- 9. 小学校の校庭 卒業前サプライズ
- 10. 合格しても地獄「勘違い受験」
- 1. 与党で300議席超か 終盤情勢分析
- 2. 「国民に血流して頂く」発言波紋
- 3. 「高市モームリ」がトレンド入り
- 4. 母親の排泄物 オムツを毎日洗濯
- 5. 自民党が圧倒「ネット空中戦」
- 6. 「本気やな」橋下氏を認める理由
- 7. 国民民主の「生理政策」批判殺到
- 8. 食料品の消費税0 検討を加速する
- 9. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
- 10. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
- 1. 遺留品から脳がボトっ…米で衝撃
- 2. 「韓国の広末涼子」本音が波紋
- 3. 日本人が韓で暮らす際のストレス
- 4. 松屋「鶏のどて煮風鍋」を試食
- 5. 徒歩で帰省 男性の行動が話題
- 6. 元王子のアンドルー氏 公邸退去
- 7. 電子レンジに玩具 米少年が火傷
- 8. 北と中国 民間ビジネスでも亀裂?
- 9. 米がナイキを調査 差別の疑い
- 10. 兵役を前に…再契約後“初カムバック” ATEEZの覚悟「入隊後の時間についても思い描いている」
- 11. 80歳になった「刑事コロンボ」の俳優が味わった最低の日
- 12. 女子大生が勉強のし過ぎで過労死
- 13. 台湾中部でビッケ海賊村オープン、「この手で行こう！」
- 14. 豪元外相、中国のホテルを酷評
- 15. 飼い主「うちの犬ほど役に立ってくれる犬がいるだろうか？」（動画）
- 16. 見るだけではなく触って「もめる」新乳素材の生フィギュアいろいろまとめ
- 17. たった14年で消えた伝説の芸術学校「バウハウス」の3万2000点もの作品を無料でハーバード大学美術館が公開
- 18. 渋谷の落書きばかりを集めていたらやりきれない気持ちになった
- 19. お絵かきツール「ペイント」にリアルな油絵の表現力をプラスしたかのような「Fluid Paint」
- 20. 歴代マリオ＆新作オデッセイのゲームオーバーの瞬間をまとめるとこんな感じ
- 1. 週3万5000円 高齢者労働者が激増
- 2. 「LUUP公認」で直面する問題3つ
- 3. みずほ唐鎌氏が指摘 円安の盲点
- 4. イオンお買物アプリ 主要機能3つ
- 5. 【PayPayカード改悪まとめ】6月2日から！他社チャージでポイント付与対象外に、未設定ペナルティも開始
- 6. 手取り10万円でも貯蓄するには
- 7. 2月は3銘柄が新規上場 中小型株
- 8. トヨタ次第で転売ヤー撲滅可能か
- 9. 年金だけで物価高に勝てないワケ
- 10. "出遅れた"トヨタグループに焦り
- 1. 1月に売れたミラーレス一眼TOP10
- 2. IIJmio 3月31日で受付終了へ
- 3. GitHub Agent HQにアプデ提供
- 4. 市橋容疑者の逮捕で"祭り"に
- 5. iPod touchをiPhoneに変身させる謎のケースが登場、実際に通話などが可能に
- 6. ガンビーって、知ってる？Googleロゴがクレイアニメの理由
- 7. アプリ版FFがAndroid TVに対応
- 8. 廃りも早い? 若者のスマホ会話
- 9. いまAI業界に求められる人材とは？ シンギュラリティに備えるための6人の回答 #wiredai
- 10. 自律飛行型ドローンはできますか？ 東大の若き研究者・此村領に訊いてみた
- 11. お正月におひとりさまでも身も心も暖まる一人鍋! 寄せ鍋から熱燗付き湯豆腐鍋まで至福の一人鍋
- 12. エレン先生のアニメOPパロディ、英語教科書キャラの意外な展開続く。
- 13. 家電の電源ボタンに貼り付けると遠隔操作できるようになる原始的だが秀逸なIoTロボット「Switch Bot」
- 14. 【まとめ】話題のスマートスピーカー「Google Home」は何ができる？ 「Mini」との違いは？
- 15. ディズニーのFOX買収 何が変化?
- 16. 利き手を怪我したときの「奥の手」になる、6つの“革新的”なツール
- 17. iPhoneのケーブルで充電できるAUKEY製モバイルバッテリー2機種のAmazonセールが13日まで開催
- 18. ガシャポンも電子決済に対応へ
- 19. それでもフェイスブックを「解体」すべきと考える理由
- 20. タイの幽霊“首だけ女”＝ガスーを描く『ストレンジ・シスターズ』プラッチャヤー・ピンゲーオ監督インタビュー［ホラー通信］
- 1. 井端監督の謎の人選にネット憤慨
- 2. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
- 3. 平野歩夢「自分らしい滑りする」
- 4. 残り1枠に吉田正尚 なぜ選出した
- 5. アーセナルも記録更新できず
- 6. 西田「超速謝罪」100万超いいね
- 7. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
- 8. ボクシングでまたも場外騒動
- 9. 侍ジャパンの新鮮な演技に喝采
- 10. 狩野舞子 ／ 2009年度全日本女子バレーボールチーム記者会見
- 1. 「家が特定された」大慌ての狩野
- 2. ナイトスクープ騒動 両親が謝罪
- 3. ニンダイ 大谷翔平いきなり登場
- 4. ニコラス・ケイジの日本人妻反響
- 5. 中居氏の仕事が「奪われている」
- 6. 山本代表 遺言だと思って聞いて
- 7. Number＿iが契約 米大手WMEとは
- 8. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
- 9. がんばれゴエモン大集合! 発売へ
- 10. 「どこのアイドルかと思ったら」「めっちゃ可愛い」ＮＨＫ五輪特番に出演の女子選手にネット騒然「たった今づいたｗ」「映えてる」競技時とは別人級
- 1. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
- 2. うつ病を発症 3m歩くのに40分
- 3. 米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
- 4. 【眉毛アートメイク体験レポ】SNSで人気のクリニックで「3D眉」に！
- 5. 専業主婦が51歳で韓ドラ字幕監修
- 6. マックポテトLとMのサイズを計量
- 7. 毛穴隠し特化型の「部分用下地」
- 8. ミスドの「冬限定メニュー」紹介
- 9. 国民的女優 頂点と称されるワケ
- 10. 冬ドラの問題作 なぜ賛否両論
- 11. 浮気男を「後悔させる一言」4つ
- 12. 西野カナ出演のウォークマン新CM
- 13. エナロイド×ギタリスト長岡亮介、眼鏡店で音楽ライブイベントを開催
- 14. 美魔女が作り上げた究極のダイエットインナー＆奇跡の美ボディの秘訣って？？
- 15. フェンディ、“日本上陸50周年”記念イベントを全国主要都市で開催
- 16. 高橋一生が「民王」番外編に本音「貝原が壊れてしまう」
- 17. 町に着いたら、本屋をめざそう。Vol.009 BOOK TRUCK／三田商店（神奈川県横浜市）
- 18. 国産クラフトビールも「原価」で 銀座に注目リカースタンド誕生
- 19. 水着の色で男性への印象は変化
- 20. スターバックスの「ハロウィーン ミステリー フラペチーノ」初のハロウィン限定ドリンク、味は秘密?!