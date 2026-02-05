9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHIが、12日発売の雑誌『mini』3月号（宝島社）の表紙を飾る。【別カット】致死量の“かわいい”体現！NiziU・MIIHI2025年3月号から1年ぶりに、同誌の人気企画「1冊丸ごと関西特集」を実施することになり、昨年に続き、京都出身のMIIHIが登場。今回は、ソロで表紙を飾る。MIIHIに似合うストリートSTYLEを3ルック着こなし、インタビューではカバーガール恒例の100問100答にも挑