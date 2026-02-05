◎巨人・坂本は捕飛を狙ったノッカーの打球が内野後方まで上がり、追わなかった捕手・岸田に「きっしゃん！昔なら行ってたよ！」。今年10月に30歳を迎えます。◎ヤクルト・吉村が囲み取材を受けている姿を目撃した中村悠は「これ開幕投手の囲み？」。期待の先発右腕です。◎臨時コーチとしてロッテの都城1軍キャンプに合流した松井氏が自らノックを受けていると、PL学園の先輩でもある松山一軍チーフ内野守備走塁コーチが「