ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は４日、ロシアによる侵略が始まった２０２２年２月以降、ウクライナ軍兵士が約５万５０００人戦死したと明らかにした。ロイター通信などがフランスのメディアのインタビューでの発言として報じた。ゼレンスキー氏は、戦闘中の行方不明者も多数いるとの認識も示した。昨年２月には、米ＮＢＣに自軍の戦死者が４万６０００人以上と述べており、この１年で約９０００人が死亡した