山里亮太が舞台に立ち、2時間半、言葉だけで観客を魅了した。その姿から伝わってきたのは、テレビでの活躍とは別の場所にある、“芸人であること”への強い覚悟だった。山里亮太○山里亮太が脳内で描く世界を3Dで表現する新感覚ライブ山里亮太による妄想活劇『山里亮太の567』が、2月4日から8日まで、東京・本多劇場で開催されている。「妄想活劇」は、山里が脳内で描く世界を3Dで表現する新感覚ライブ。2020年の『山里亮太の1024