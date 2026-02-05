Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年2月5日は、人工知能テクノロジーによる自動パワー調整で、ムラのない快適なシェービングを目指せる、BRAUN（ブラウン）の「シリーズ5 51-M1200s-V」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 ブラウン